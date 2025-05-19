Экономист Тимофеев определил причины удорожания лодок в России

В текущем месяце наблюдается заметное удорожание моторных и надувных лодок в России. По словам экономиста Александра Тимофеева, в этом году активизировался интерес населения к внутреннему туризму и речным круизам, что стимулирует спрос на водные суда. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что по всему миру хоть и бывают провалы в спросе на лодки, однако стоимость не уменьшается: по всем категориям цены каждый год растут на 5-7%. На рынке отмечается увеличение спроса и на лодки с электрическим или гибридным двигателем.

По мнению эксперта, отечественные производители совершенствуют технологии и качество сборки. Так, появляются новые модульные конструкции, дающие возможность быстро трансформировать суда под различные задачи: отдых, коммерческая рыбалка или экстремальный туризм. По данным Сети, в Самарской области спрос более чем вдвое превышает средний по стране, при этом значительная активность наблюдается в обеих столицах, в Подмосковье и Ямало-Ненецком автономном округе. Моторные лодки популярны в Бурятии, Астраханской, Оренбургской, Владимирской и Томской областях.

Он уточнил, что в этом году объем рынка моторных лодок в России составит 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что примерно 80 туристических теплоходов ожидается на причале в Касимове в этом году.