Экономист Тимофеев рассчитал «индекс шашлыка» на майские праздники

Экономист Александр Тимофеев рассказал в преддверии майских праздников, в каких российских регионах мясо обойдется дороже всего, а где можно сэкономить. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, пятерку субъектов РФ с наиболее дорогим шашлыком из баранины возглавляет Магаданская область, чуть дешевле он обойдется на Камчатке и Чукотке. Наиболее дешевый шашлык из баранины можно приготовить в Адыгее, Калининградской и Омской областях.

Эксперт добавил, что самым бюджетным вариантом является куриный шашлык. Однако опять же самым дорогим он будет на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области. Почти в 40 регионах РФ приготовление подобного шашлыка обойдётся дешевле 500 рублей.

По его мнению, разброс стоимости прочих виды мяса также значителен: говядина колеблется от одной тысячи до 2,1 тыс. рублей, а свинина — от 658 до 1,3 тыс. рублей.

Ранее в «Руспродсоюзе» заявили, что средняя стоимость шашлыка из свинины составит 776 рублей.