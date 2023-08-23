Экономист Тимофеев рассказал, какие популярные продукты подешевели в России

Цены на продовольствие в России находятся в балансе: пока одни продукты с импортной составляющей дорожают, другие дешевеют. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

В целом, по его словам, годовой прирост цен находится на уровне 3,5%, что ниже уровня общей инфляции, и это радостная новость. На некоторые товары ценники и вовсе падают.

«Например, сыр, творог и сливочное масло в Орловской области подешевели на 25-31 руб. Снизились цены на сметану и молоко. Социальные цены имеет гречка — 55-60 рублей, рис — 75-80 руб. за килограмм», — поясняет экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такая тенденция, по словам собеседника, объясняется данными Росстата: цена гречихи у производителей к августу с января снизилась с 22 087 руб. за тонну до 17 453 руб., а если сравнивать с июлем прошлого года, падение и вовсе составляет 41,2%.

Кроме того, уточнил эксперт, во всех регионах России цены на овощи и фрукты в среднем упали на 2,4%. Подешевели лук и картофель на 7%, морковь и капуста на 5-6%, помидоры и свекла на 3,5-4%.

«В годовом выражении цена подсолнечника снизилась на 31,4%. Хоть мясо кур и свинина дорожает, сосиски и сардельки в это же время дешевеют на 3,4%. Более чем в 15 регионах подешевели примерно на 10% лук репчатый, картофель и яблоки», — подчеркнул Тимофеев.

Ранее выяснилось, когда в России может подешеветь популярный напиток.