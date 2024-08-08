Экономист Твердохлеб считает, что Банк России может понизить ключевую ставку до конца года из-за стабилизации экономики

Снижение темпов роста потребительской активности россиян говорит о стабилизации экономической ситуации в стране и замедлении роста цен. По словам экономиста Юрия Твердохлеба, нельзя исключать тот факт, что к концу осени экономические показатели в нашей стране настолько нормализуются, что регулятор пойдет на снижение ключевой ставки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в прошлом году в России наблюдался чрезмерно высокий рост потребительской активности, из-за чего пришло время расплаты за это в том числе и инфляцией, находящейся в весьма и весьма опасных значениях. Это озабочивает Центробанк РФ ростом инфляции, то есть повышенные темпы роста потребительской активности снизились, однако она все равно продолжает увеличиваться. Это свидетельствует о том, что экономика действительно развивается поступательно.

По мнению эксперта, результаты первого полугодия показали рост доходов бюджета, прежде всего серьезное повышение доходных поступлений от неэнергетического сектора, что говорит о том, что российская экономика развивается довольно стабильно, поэтому высокие темпы роста экономических показателей, включая инфляцию, станут замедляться.

Ранее экономист Леонид Холод заявил, что повышение ключевой ставки Центробанка является хорошей новостью для вкладчиков.