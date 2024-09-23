Экономист Варьяш пояснил, почему западные страны могут позаимствовать нефть у Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что все европейские страны продолжают торговать с Москвой, несмотря на санкции, но Будапешт делает это открыто. По словам экономиста Игоря Варьяша, Будапешт много себе позволяет по отношению к странам Старого Света, и с Венгрией они ничего не смогут сделать, а в случае чего Брюссель может у нее позаимствовать нефть. Об этом сообщает радио Sputnik.