Экономист Варьяш пояснил, почему западные страны могут позаимствовать нефть у Венгрии
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что все европейские страны продолжают торговать с Москвой, несмотря на санкции, но Будапешт делает это открыто. По словам экономиста Игоря Варьяша, Будапешт много себе позволяет по отношению к странам Старого Света, и с Венгрией они ничего не смогут сделать, а в случае чего Брюссель может у нее позаимствовать нефть. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что для Европы Будапешт является белой вороной, паршивой овцой и ужасным ребенком.
По мнению эксперта, Будапешт никогда открытой дружбы с Европой не имел.
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