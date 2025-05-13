Синоптик Позднякова назвала сроки окончания дождливой погоды в столичном регионе

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, столбики термометров в столичном регионе в предстоящие дни будут постепенно подниматься вверх и к выходным могут достигнуть отметки в +20 °С. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что подобный режим потепления тем не менее станет сопровождаться ежедневными дождями и долго не продержится – уже к середине следующей недели Московский регион ожидает новая волна прохладной погоды.

По мнению синоптика, вторая половина мая продолжит тренд на неустойчивую погоду, сохранявшийся на протяжении всей весны текущего года с ее трехкратным образованием и сходом снежного покрова. Южный циклон всегда приносит с собой множество облаков, в связи с чем небо на текущей неделе будет ими затянуто, поэтому ясной погоды ждать не следует. Потепление же станет происходить благодаря адвекции теплого воздуха, а не солнечного прогрева.

Она уточнила, что наиболее сильный дождь пройдет именно 13 мая, а позже осадки станут выпадать местами и понемногу.

Ранее стало известно, возможны ли в Крыму московские заморозки.