Экономист Ведута назвала последствия для России торговой войны Китая и США

Китай и США вышли на новый уровень противостояния, выражающийся в экономических и торговых ограничениях. Два мировых гиганта продолжают вводить ограничения против друг друга, тем самым тормозя и свое развитие, и влияя на экономику прочих государств. По словам экономиста Елены Ведута, такое противостояние может перерасти в настоящий вооруженный конфликт. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что вышеупомянутые разрывы в отношения государств приводят к углублению кризиса, падению уровня жизни простых людей.

По мнению эксперта, Вашингтону необходимо пересмотреть свое отношение к выстраиванию экономических отношений с прочими государствами и по-иному посмотреть на планирование своей экономики. То, что касается нашей страны, то сегодня Россия играет немаловажную роль в мировых экономических процессах, также продолжает активно сотрудничать с Пекином и помочь Китаю совершенствовать экономику.

Она отметила, что ведение американцами санкционной политики также ограничивает многие страны мира, не только Россию. К тому же торговая война США и Китая скажется на жизни обычных людей, прежде всего на уровне приобретения товаров.

Ранее торговой войне между США и КНР предсказали бесполезность для России.