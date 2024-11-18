Стоимость продуктов питания и услуг ЖКХ в нашей стране продолжает расти, порождая вопросы: как долго это будет продолжаться, к чему приведет и реально ли остановить данный процесс? По словам экономиста Елены Ведута, этот повод действительно вызывает беспокойство. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что любая галопирующая инфляция приводит к девальвации валюты, то есть деньги обесцениваются и падает уровень жизни населения. Но ключевая проблема заключается в том, что применяемые сегодня методы управления экономикой устарели.

По мнению эксперта, уровень жизни в скором времени существенно упадет и даже после этого продолжится его падение, в связи с чем отечественная экономическая политика требует кардинального пересмотра. Так, без новой модели экономики Россия продолжит деградировать, оставаясь сырьевым придатком, и выиграют от этого только богатейшие слои общества.

Она подчеркнула, что путем к спасению станет возвращение к грамотному планированию.

Ранее она назвала причины необходимости национализации отечественных банков.