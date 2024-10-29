Экономист Ведута сназвала причины необходимости национализации отечественных банков

Верховный суд РФ вынес решение, ставящее точку в спорах о праве банков в одностороннем порядке вводить новые комиссии или увеличивать старые. Так, было установлено, что такие действия банков незаконны. По словам экономиста Елены Ведута, это является хорошей новостью, и теперь банки будут подконтрольны государству. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что на фоне высокой инфляции банки скоро скупят всю нашу промышленность, все наше сельское хозяйство станет принадлежать банкам. Таким образом, все происходящее сегодня является настоящим абсурдом, и банки скупают все, что раньше принадлежало государству и людям.

По мнению эксперта, банки следует национализировать в ближайшем будущем, причем как можно скорее. Кроме того, на данный момент весьма важно прежде, чем решать подобные вопросы, выстроить четкий план развития экономики страны, иначе деньги станут работать в интересах какой-то узкой группы лиц.

Ранее она назвала причины прекращения банками выдачи кредитов гражданам РФ.