Экономист Ведута назвала причины отсутствия значимых изменений в плане роста экономики из-за повышения МРОТ

Депутаты нижней палаты парламента предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в полтора раза, до 30 тыс. рублей, с 1 января следующего года, заявив, что это позволит стимулировать рост ВВП и повысить производительность труда. Экономист Елена Ведута рассказала, изменится ли что-то после повышения МРОТ. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, корень всех проблем кроется в невозможности создать условия для развития производства в желаемом направлении. Так, необходимо одновременно обеспечить полностью обороноспособность страны и повышать реальные доходы граждан. Это сложно, однако решаемо в том случае, если работать с экономической информацией по правилам XXI века.

Экономист пояснила, что сейчас следует наращивать производство параллельно с увеличением МРОТ. Тем не менее увеличение МРОТ является попыткой помочь семьям с малыми доходами, однако в действительности производство нужных товаров не растет такими темпами, как бы всем хотелось. К тому же всю добавку к МРОТ «съест» инфляция.

По ее мнению, отечественная экономика сегодня попала в западню и вырваться можно только тогда, когда экономика начнет развиваться в нужном направлении, для чего необходим четкий план.

Ранее экономист Мери Валишвили заявила, что увеличение МРОТ до 30 тыс. рублей приведет к инфляции.