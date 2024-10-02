Экономист Ведута назвала причины прекращения банками выдачи кредитов гражданам РФ

ВТБ временно запретил своим клиентам оформлять более одной кредитной карты. Данное решение связано с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России и направлено на предотвращение закредитованности клиентов. Экономист Елена Ведута рассказала о причинах данного шага ВТБ, его вероятных последствиях и о том, последуют ли примеру другие банки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, это является логической мерой, связанная с тем, что на данный момент многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены потянутся в рост, увеличится инфляция.

Эксперт добавила, что с учетом огромных денежных выплат уровень реальных доходов в России станет падать, поэтому люди потом не смогут выплатить те кредиты, которые сегодня берутся. Поэтому введенная мера является в свою очередь перестраховкой.

По ее мнению, ответственные учреждения тоже должны последовать примеру ВТБ. При этом для выравнивания инфляции и получения возможностей брать несколько кредиток должно произойти немало изменений.

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