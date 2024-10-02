Юрист Кваша назвал способы вернуть средства за навязанные услуги при оформлении кредита

Многие жители нашей страны столкнулись с ситуацией, когда с кредитной карты неожиданно снимаются деньги. Юрист Дмитрий Кваша назвал способы не попасть в ловушку неочевидных и непрозрачных страховых схем, используемых банками при оформлении кредитных карт. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на сегодняшний день довольно тяжело будет доказать то, что клиенту ничего не говорили по поводу дополнительных услуг, поскольку это указано в договоре, но либо мелким шрифтом, либо дополнительным пунктом.

Юрист добавил, что заемщик имеет право потребовать возврат в течение трех лет, являющиеся сроком исковой давности. Тем не менее сделать это можно только в случае, если условие прозвучало где-то в договоре.

По его мнению, помимо всего прочего, уже на этапе подписания человек всегда имеет право отказаться от дополнительной навязанной вам услуги, что предусмотрено Законом РФ «О защите прав потребителей».

Ранее сообщалось, что полмиллиона семей столичного региона улучшили жилищные условия за счет маткапитала.