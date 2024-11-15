Статистик Лебединская определила, во сколько обойдется салат оливье на новогоднем столе в этом году

Конец года всегда является временем для подсчета так называемого индекса оливье. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, во сколько сегодня обойдется приготовление ключевого новогоднего салата. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в плане оценки динамики используется 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г консервированного горошка, четыре куриных яйца, 200 г майонеза, 400 г картофеля, 200 г моркови, 100 г репчатого лука.

Эксперт отметила, что расходы на приготовление одного из традиционных новогодних блюд в этом году увеличились почти на 10% и составили 501 рубль. Так, в 2021 году эта же порция обошлась бы семье в 392 рубля.

По ее мнению, по субъектам РФ разброс стоимости также довольно велик: в Москве — 601 рубль, в Кирове — 454 рубля, Ульяновске — 423 рубля.

Ранее она заявила, что стоимость порции селедки под шубой за год увеличилась более чем на 10%.