Экономист Ведута пояснила будущее тех людей, у кого сегодня имеется множество кредитов

Несмотря на высокие ставки по кредитам, жители нашей страны продолжают активно брать кредиты. По информации Банка России, на начало июля общий объем ссуд населению достиг рекордных 37 трлн рублей. Ключевой причиной этого является спрос на льготную ипотеку. По словам экономиста Елены Ведута, люди активно берут кредиты, поскольку понимают, что процентная ставка вскоре будет еще выше и у них не будет возможности приобрести ипотеку или кредит по низкой ставке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она подчеркнула, что при этом такая тенденция является опасной, поскольку ставка по кредиту может также вырасти.

По мнению эксперта, плохо, что люди, берущие кредит, не задумываются о будущем, поскольку меры банки могут применять самые разные, вплоть до выселения из квартир или лишения имущества, взятого в кредит. Поэтому брать кредит, не имея уверенности в его выплате, это равно продаже себя в рабство.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил главе государства Владимиру Путину о снижении выдачи ипотеки на 13%.