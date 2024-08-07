Хуснуллин доложил Путину о снижении выдачи ипотеки на 13%

Согласно презентации к докладу вице-премьера, представленной на совещании у президента, объем и количество выдач снизились в первые семь месяцев 2024 года.

За январь-июль было выдано 864 тысячи договоров, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, общий объем выданных ипотечных кредитов также сократился, составив 3,2 триллиона рублей, как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Тем временем продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Благодаря ей множество людей смогли приобрести свое жилье по льготным условиям. Так, к примеру, в их число вошли ученый из Фрязино Никита Карасев, инженер из Новосибирска Александр Перминов и другие. Этот проект помогает молодым специалистам получить крышу над головой на старте своей карьеры.

Ранее в ЦБ опубликовали курсы иностранных валют на 7 августа 2024 года. Так, согласно опубликованным данным на сайте ЦБ, курс доллара США вырос на 22 копейки.