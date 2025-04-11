Экономист Ведута пояснила, почему финансовая подушка россиян сегодня нестабильна

Наличие денежной подушки безопасности — это одно из базовых правил финансовой грамотности, соблюдение которого должно защитить человека от непредвиденных обстоятельств и обеспечить уверенность в завтрашнем дне. По словам экономиста Елены Ведута, наличие финансовой подушки безопасности действительно необходимо, тем не менее сформировать ее в сегодняшних условиях практически невозможно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что на фоне инфляции в нашей стране и нестабильности в мировой экономике любые сбережения быстро «сгорят» и разойдутся на текущие потребности. Тем не менее, несмотря на то что удорожание на внутреннем рынке станет постепенно съедать финансовую подушку, иметь личный резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций все же нужно.

По мнению эксперта, сложности с формированием личного резерва связаны не только с инфляцией внутри страны и колебаниями стоимости сырья, а также и с общим состоянием мировой экономики. В первую очередь говорить о финансовой подушке весьма сложно в эпоху турбулентности, которая спровоцирована действиями американского лидера Дональда Трампа.

Она отметила, что ситуация, возникшая сегодня в экономике, простимулирует Россию к тому, чтобы она быстрее переходила к новым подходам управления развитием экономики страны, а не ориентировалась на то старое, что сегодня критикуется и убивается американским президентом.

Ранее сообщалось, что россияне перестали готовить финансовую подушку на старость.