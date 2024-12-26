Экономист Ведута пояснила, почему главной проблемой России является не инфляция

Тема обязательного введения 13-й зарплаты вызвала широкий общественный резонанс. Однако ряд депутатов высказались против, поскольку эта инициатива усилит инфляцию и положит конец отечественной экономике. Экономист Елена Ведута дала оценку данной инициативе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, тринадцатая зарплата не окажет никакого влияния на экономике, только есть чуть-чуть усилится инфляция. Так, если людям выплатят для новогоднего настроения немного денег, это повлияет на инфляцию гораздо меньше, чем то, как во время кризиса резко богатеют олигархи.

Эксперт добавила, что такие инициативы только маскируют реальные вызовы, стоящие перед отечественной экономикой.

По ее мнению, государству следует обратить внимание не только на разовые меры поддержки, на также и на системные изменения, которые могли бы сократить уровень неравенства и дать ощутимую помощь малообеспеченным слоям населения.

Ранее она назвала причины неработоспособности ручного управления экономикой.