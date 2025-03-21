Экономист Ведута пояснила, реально сделать размер пенсии равным 100 тыс. рублей

Жители нашей страны заявили, что размер пенсии, который бы их устроил, равен 100 тыс. рублей. По словам экономиста Елены Ведута, такая сумма в качестве пенсионного дохода однозначно недостижима. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, в России все ведомства работают по принципу «лебедь, рак и щука», поэтому ничего не будет. В стране сегодня есть серьезные экономические проблемы, которые должны быть в приоритете. Так, на данный момент все зависит от экономики: и обороноспособность, и рост реальных доходов граждан, и национальная безопасность.

По мнению экономиста, желаемая пенсия в 100 тыс. рублей при низком уровне инфляции достигнута не будет. Единственный вариант — если буханка хлеба будет стоить 10 тыс. рублей.

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