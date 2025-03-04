Россиянам объяснили, что может привести к потере пенсии

От неофициальной работы лучше отказаться, чтобы в будущем не остаться без пенсионных выплат, сообщила в интервью агентству «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Многие граждане не задумываются о своем будущем и соглашаются на неофициальное трудоустройство.

Впоследствии это приводит к тому, что они получают маленькую пенсию. Ведь если не отчислять в Социальный фонд взносы с зарплаты 30 тыс. руб., то пенсия будет на 300 руб. в месяц меньше. Но человек работает много лет, поэтому он может потерять сотни тысяч рублей и годы стажа, пояснила эксперт.

Кроме того, неофициальное трудоустройство приводит к нехватке индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения пенсии по старости. В таком случае человек может претендовать только на социальную пенсию, и то ее назначают на пять лет позже, заключила экономист.

Ранее сообщалось о том, что россиянам напомнили о скорой индексации пенсий.