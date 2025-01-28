Экономист Волков назвал причины истощения в банках лимитов на ипотеку

В прошедшем году на рынке ипотечного кредитования наблюдались скачки в выдаче кредитов, что привело к их исчерпанию по программе льготной ипотеки. Экономист Алексей Волков рассказал, продолжится ли указанная тенденция в этом году, а также кто отвечает за определение лимитов в банке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, перекос, произошедший в итоге изменений льготной ипотеки, оказал существенное влияние на ситуацию на рынке. Так, выделенные лимиты достаточно быстро были исчерпаны, после чего многим банкам пришлось ждать решения о дополнительном финансировании.

Эксперт добавил, что в наступившем году семейная ипотека будет продолжена. Тем не менее для того, чтобы сохранить баланс по выдаче, необходимо корректировать и сами лимиты.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в число лидеров по количеству выданных кредитов в рамках «Семейной ипотеки».