Жители РФ выплачивали примерно шесть кредитов в этом году

В уходящем году жители РФ активно пользовались кредитными продуктами банков: на одного заемщика приходилось почти шесть кредитов. В «стандартный набор» вошли автокредиты, кредитные карты, микрозаймы и ипотеки. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что средняя запрашиваемая в кредит сумма составила 725 тыс. рублей. Тем не менее экономическая ситуация не дала возможности всем желающим получить заветный заем. Если в начале года уровень одобрений составлял 21%, то к декабрю он упал до 17%. Одновременно с этим увеличилась эффективная ставка по кредитам: с 30% в январе до 34% в декабре.

Отмечается, что самую высокую вероятность получения кредита имели жители Ставропольского края и Республики Адыгея, самую маленькую – жители Магаданской области и Карачаево-Черкесской Республики. Помимо этого, ключевой поток заявок на кредиты исходил из крупных и экономически активных регионов, таких как Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан.

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