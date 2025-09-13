В Fitch указали на политическую раздробленность во Франции, снизив рейтинг до уровня «А+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило инвестиционный рейтинг Франции с категории "АА-" до категории "А+". Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте агентства.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с увеличением государственного долга, политической нестабильностью и неблагоприятными прогнозами по дефициту бюджета.

По прогнозам аналитиков, государственный долг Франции продолжит увеличиваться, достигнув 121% ВВП к 2027 году. Fitch указывает на высокий уровень государственного долга, политическую нестабильность и ухудшающиеся перспективы бюджетного дефицита из-за роста оборонных расходов как основные причины понижения рейтинга страны.

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Франции в иностранной валюте с "AA-" до "A+". Прогноз – "Стабильный" ", – приводится в сообщении.

10 сентября в Франции вспыхнули массовые протесты, в которых приняли участие более 100 тысяч человек. Люди выразили недовольство социально-экономической политикой правительства. В первые же часы полицейские задержали почти 500 участников акций.

Ранее сообщалось, что более сотни французских депутатов высказались в поддержку импичмента президенту Франции Эммануэлю Макрону.