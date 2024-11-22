Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию

Экономисты Института народного хозяйства Российской академии наук (РАН) Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов заявили, что единственным эффективным способом снижения инфляции в России является расширение предложения товаров и услуг, сообщил РБК со ссылкой на материал авторов.

В своей статье «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» экономисты подчеркивают, что ужесточение денежно-кредитной политики, предпринятое Банком России для контроля цен, имеет ограниченное воздействие на их динамику.

По мнению экспертов, данная ситуация объясняется высоким спросом, который поддерживается неуклонным ростом государственных расходов, программами корпоративного кредитования и увеличением занятости. Авторы исследования отмечают, что текущий период ужесточения денежно-кредитной политики является самым длительным и жестким в истории России, однако это не останавливает ускорение инфляции.

Ключевыми факторами, способствующими росту цен, стали изменения в структуре производства и дисбаланс между спросом и предложением на внутреннем рынке. Экономисты считают, что единственным способом изменить эту ситуацию является рост предложения.

Однако главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов выразил сомнения в стратегиях, предложенных коллегами. Он считает, что увеличение производства может привести к возрастанию спроса на уже дефицитные факторы производства, что в свою очередь может усугубить инфляционное давление.

Латыпов предлагает альтернативный подход, нацеленный на приведение совокупного спроса в экономике в соответствие со структурными возможностями.

Ранее сообщалось, что счета россиян стали блокировать вдвое чаще из-за включения в базу Банка России.