СМИ: из-за включения в базу ЦБ счета россиян стали блокировать вдвое чаще

Количество обращений в Центральный банк от граждан России, которые фактически лишаются банковских услуг из-за включения в список подозрительных операций и счетов, значительно возросло, сообщили «Известия».

Согласно данным Банка России, число жалоб по действиям кредитных организаций увеличилось на 18,3% и составило 140,8 тысяч. В регуляторе уточнили, что это связано с резким ростом на 93,5% жалоб в категории «Мошенничество».

Большинство обращений касается удаления информации о владельцах счетов из так называемой базы дропов, пояснили в пресс-службе. Также стало известно, что 28% от общего числа жалоб по мошенничеству составляют именно такие обращения.

По итогам трех кварталов 2024 года, доля жалоб в категории «Мошенничество» достигла 14,6% от общего числа. Это означает, что свыше 5,7 тысяч граждан обратились в ЦБ с просьбой исключить их из базы дропов, согласно расчетам «Известий».

В 2023 году этот показатель составлял 9%, что позволяет предположить, что 2,9 тысячи человек столкнулись с проблемой включения в реестр ЦБ, таким образом, количество жалоб на блокировку счетов удвоилось.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России сейчас переживает ключевой этап и находится в переломной точке.