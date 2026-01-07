Среднемировая цена на рыбную продукцию в декабре продолжила рост и достигла максимального значения за последние два года. Об этом свидетельствуют данные индекса Всемирного банка, передает Прайм.

Стоимость тонны рыбы увеличилась на 1,6% в сравнении с ноябрем, достигнув отметки в 1823,56 доллара США. Таким образом, показатель превысил все предыдущие значения, фиксировавшиеся на протяжении 2024 и 2025 годов. Предыдущий аналогичный пик цены был зарегистрирован в декабре 2023 года, когда тонна рыбы оценивалась в 1847,44 доллара.

Динамика индекса, отслеживаемая Всемирным банком, служит одним из ключевых индикаторов для анализа глобального рынка продовольствия и влияет на формирование отпускных цен в различных странах.

