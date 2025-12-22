Помощников депутатов массово уволили из Госдумы после скандала с круглыми столами

В Государственной думе подведены первые организационные итоги скандала вокруг коммерциализации парламентской деятельности. Как выяснили в РБК , по итогам служебного расследования, инициированного после разоблачений депутата Сарданы Авксентьевой, свои должности потеряли 15 помощников парламентариев.

Массовое увольнение затронуло представителей трех разных фракций. Основной удар пришелся на аппарат депутата Андрея Свинцова: его покинули сразу 12 помощников, работавших на общественных началах.

Также по одному помощнику лишились депутаты Каплан Панеш, Роза Чемерис и Евгений Федоров, трудившиеся по срочным договорам. Депутат Чемерис отмечала, что ее помощники никого на круглые столы не приглашали, однако просили помочь с пропусками для коллег на тех же должностях. При этом депутат подтвердила увольнение собственного сотрудника довольно эмоционально.

«За мои убитые нервы», — добавила она в разговоре с РБК.

Скандал получил развитие благодаря публичной позиции депутата Авксентьевой, которая обнаружила в Telegram предложение от ассоциации World Entrepreneurs Alliance (WEA) с расценками на участие в думских круглых столах. То есть поучаствовать в обсуждениях мог кто угодно, заплативший деньги и получивший пропуск. Обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину привело к быстрой реакции и служебной проверке, которая подтвердила неладное.

Ранее сообщалось, что круглый стол в Госдуме с участием артистки Ларисы Долиной перенесли. Обманутая мошенниками певица так и не побывала на обсуждении вопросов недвижимости.