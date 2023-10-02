Экопроповедник, блогер и слесарь: выяснилось, какие профессии скоро станут дефицитными

Некоторые профессии могут стать дефицитными в ближайшем будущем, а другие востребованы уже сейчас. Об этом свидетельствует ситуация с оплатой труда в стране, сообщают эксперты. Какие профи будут нарасхват совсем скоро, расскажем в нашем материале.

В прошлом году средняя заработная плата в России составила около 56 тыс. рублей, но это лишь очень усредненный показатель, рассказали экономисты РЭУ им. Г.В. Плеханова. По расчетам экспертов «СберИндекс», более половины сотрудников в стране сейчас получают до 42 тыс. рублей.

«Это отражает серьезный дисбаланс рынка труда, нетипичный для европейских стран или Китая. Работодатели, которые не могут заполнить ту или иную вакансию, вынуждены привлекать соискателей более приятными условиями труда, на основании чего можно сделать вывод о нехватке некоторых кадров», — пояснила экономист Наталья Проданова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В топе специальностей IT-специалисты. По словам эксперта, отмечается их реальный дефицит, а работодатели вынуждены постоянно поднимать зарплату выше рыночных значений. Сотрудник с опытом до трех лет вполне может рассчитывать на довольствие от 200 до 250 тыс. рублей.

Не менее дефицитны сейчас синие воротнички — представители рабочих специальностей со специфичными навыками. Это слесари, инженеры, машинисты, строители, технологи, добавила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

«Как известно, обрабатывающая промышленность и строительство получили серьезный импульс развития после завершения пандемии. По подсчетам аналитиков Headhunter, число запросов от работодателей на такие вакансии выросло более чем на 68%, а вот число резюме заметно снизилось. Многие соискатели находят работу еще до выставления своего резюме. В результате — дефицит», — пояснила Тарасова.

Что касается наиболее востребованных «профессий будущего», дополнила Проданова, многое здесь будет зависеть от слабопрогнозируемых факторов — внешнеполитической ситуации или обстановки в отдельных отраслях.

«Часть профессий будущего сильно востребована и сегодня: оператор дронов, онлайн-терапевт или экопроповедник — лектор, агитирующий в интернете за разумное потребление и отношение к окружающей среде», — уточнила собеседница.

Тарасова отметила, что также наибольшим спросом будут скоро пользоваться профессии, где нужны творческие и организаторские навыки: артисты, блогеры, сотрудники выставочного и модельного бизнеса.

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