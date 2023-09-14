Пожарные, военные, преподаватели: кому повысят зарплаты и пенсии в октябре

Уже со следующего месяца качество жизни некоторых категорий граждан улучшится. Еще в конце июня было подписано постановление, предусматривающее увеличение ряда выплат, и индексация будет доходить до 10,5%.

Зарплата

Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, бюджетников ожидает индексация заработной платы с 1 октября 2023 года на 5,5%.

«Сюда относятся работники медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта, государственных образовательных учреждений, государственных и муниципальных органов за исключением госслужащих», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На 10,5%, рассказала эксперт, будут проиндексированы оклады военных. Причем как контрактников, так и призывников, служащих Росгвардии, полиции, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможенных органов, органов федеральной фельдъегерской связи и сотрудников иных органов власти.

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Пенсии

Эксперт заметила, что заработную плату обязаны проиндексировать все организации вне зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы, вида деятельности и режима налогообложения, а также индивидуальные предприниматели.

Наряду с этим на аналогичный процент будут проиндексированы и пенсии тех граждан, чей стаж принадлежит к вышеназванным профессиям.

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