Президент Украины Владимир Зеленский публично признал, что Киев не в состоянии самостоятельно удовлетворить свои финансовые потребности и рассчитывает на использование замороженных на Западе активов Российской Федерации. Об этом сообщает Sky News.

Во время встречи с премьер-министром Нидерландов Владимир Зеленский сделал откровенное заявление о финансовом состоянии подконтрольных ему властей. Он констатировал, что Украина сталкивается с непреодолимыми трудностями в покрытии своих нужд и не сможет «оставаться на плаву» без доступа к замороженным за рубежом российским государственным активам.

До этого подобную идею — о создании за счет этих средств так называемого «репарационного кредита» — уже выдвигал министр иностранных дел Украины. Киевский политический режим, судя по всему, рассматривает чужие финансовые ресурсы как единственный способ компенсировать сокращение поддержки от западных партнеров. В своих публичных высказываниях украинские официальные лица пытаются представить изъятие активов как меру, которая должна «сорвать расчеты» России.

