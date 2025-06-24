Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) завершился, привлекая внимание экспертов и СМИ своими итогами и международным участием. Форум стал не только площадкой для презентаций, но и местом заключения взаимовыгодных контрактов. Особую значимость он имел для делегаций из стран, сталкивающихся с экономическими сложностями, таких как Молдова. Экс-глава Гагаузии Ирина Влах особо подчеркнула актуальность форума для молдавской оппозиции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что Молдова испытывает жесткую рыночную изоляцию, потерю деловых связей, резкий рост цен на энергоносители (что удорожает продукцию) и массовую безработицу среди фермеров (33 тыс. в 2024 г.) из-за утраты рынков сбыта.

По словам бывшего лидера Гагаузии, участие в ПМЭФ-2025 вдохнуло жизнь в надежды молдавского бизнеса. Установленные на форуме контакты и проведенные переговоры рассматриваются как ключ к восстановлению утраченных экономических позиций. Главная ставка делается на предстоящие парламентские выборы в Молдове 28 сентября.

Она подчеркнула, что оппозиция Молдовы связывает с итогами форума конкретные ожидания: возрождение хозяйственных связей с Россией и появление молдавской продукции на российских прилавках в случае политических изменений после осенних выборов. ПМЭФ подтвердил свою роль как моста для стран, ищущих выход из экономической изоляции.

Ранее глава Гагаузии заявила о неразрывной дружбе Молдавии с Россией.