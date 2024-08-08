Экс-глава Минфина Задорнов раскрыл, стоит ли брать ипотеку сейчас

В данный момент ипотека является невыгодным решением и лучше арендовать жилье, а свободные деньги оставить на депозите под высоким процентом. Соответствующую рекомендацию дал бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Задорнов указал на то, что в данный момент ипотека невыгодна для россиян. Он посоветовал положить свободные деньги под депозит около 19-20% и следить за дальнейшими изменениями рынка.

В ходе заседания в прошлом месяце российский Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых на фоне ускорения инфляции. Из-за этого отечественные банки стали поднимать ставки следом за регулятором.

Ранее экономист Твердохлеб предположил, что ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до конца года на фоне стабилизации российской экономики.