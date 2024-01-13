Экс-советник Кучмы уличил украинские власти во лжи о росте экономики на фоне российских ракетных ударов
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Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал смешными доклады украинских чиновников о «грандиозном росте» экономики на фоне уничтожения промышленной инфраструктуры российскими ракетными ударами.
«Россияне бьют сейчас очень штучно, точно. Они выбивают взлетно-посадочные полосы, они уничтожают предприятия военно-промышленного комплекса, наносят удары по подстанциям», — сказал Соскин в своем блоге на YouTube.
Он задается вопросом, как может расти ВВП, если десятки тысяч предприятий разрушаются, а миллионы людей покинули страну.
Ранее Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров должны оставить свои посты, так как не добились никаких успехов.