В России подорожало пиво: растет акцизный сбор
Пивоваренные компании России подняли цены на продукцию
Фото: [istockphoto.com]
«Балтика» и Московская пивоваренная компания проинформировали дистрибьюторов о планируемом увеличении оптовых цен на свою продукцию в диапазоне 10-15%. Информацию об этом опубликовал «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные уведомления.
Ключевым фактором, влияющим на ценообразование, называется увеличение акцизного сбора, который с начала 2025 года поднялся с 26 до 30 руб. за литр пива с содержанием алкоголя от 0,5 до 8,6%.
Независимый аналитик алкогольного рынка Алексей Небольсин отметил, что с начала текущего года подорожали компоненты упаковки, такие как бутылки и гофротара, что также повлияло на конечную цену продукта. Зависимость от импортного хмеля в связи с ограниченным внутренним производством также сказывается на затратах.
Небольсин подчеркнул, что рост оптовых цен затронул практически всех российских производителей: как крупных, так и небольших. Малые пивоварни оказались первыми, кто поднял цены, из-за ограниченных финансовых возможностей.
Дополнительными факторами, влияющими на ценообразование, эксперты называют высокую ключевую ставку ЦБ, инфляцию и необходимость повышения зарплат сотрудникам.
Ранее сообщалось, что Россия показала исторический минимум по производству водки в 2025 году.