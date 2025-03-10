В России подорожало пиво: растет акцизный сбор

«Балтика» и Московская пивоваренная компания проинформировали дистрибьюторов о планируемом увеличении оптовых цен на свою продукцию в диапазоне 10-15%. Информацию об этом опубликовал «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные уведомления.

Ключевым фактором, влияющим на ценообразование, называется увеличение акцизного сбора, который с начала 2025 года поднялся с 26 до 30 руб. за литр пива с содержанием алкоголя от 0,5 до 8,6%.

Независимый аналитик алкогольного рынка Алексей Небольсин отметил, что с начала текущего года подорожали компоненты упаковки, такие как бутылки и гофротара, что также повлияло на конечную цену продукта. Зависимость от импортного хмеля в связи с ограниченным внутренним производством также сказывается на затратах.

Небольсин подчеркнул, что рост оптовых цен затронул практически всех российских производителей: как крупных, так и небольших. Малые пивоварни оказались первыми, кто поднял цены, из-за ограниченных финансовых возможностей.

Дополнительными факторами, влияющими на ценообразование, эксперты называют высокую ключевую ставку ЦБ, инфляцию и необходимость повышения зарплат сотрудникам.

Ранее сообщалось, что Россия показала исторический минимум по производству водки в 2025 году.