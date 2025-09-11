Эксперт Авдеев пояснил, следует ли бизнесу переходить на MAX уже сейчас

В России официально стартовала работа национального мессенджера MAX, позиционируемого как отечественная альтернатива популярным коммуникационным платформам. Его запуск знаменует новый этап в развитии цифровой экосистемы страны, ориентированной на внутренние решения. Платформа предлагает бизнесу полный функционал для повседневной работы: поддержку групповых звонков без лимитов по времени, передачу крупных файлов до 4 ГБ и, что ключевое, встроенные финансовые операции прямо в чатах. По словам эксперта Александра Авдеева, главное преимущество лежит в плоскости интеграции с государством. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что в ближайшей перспективе MAX будет синхронизирован с Госуслугами, системой Госключ и цифровым ID, что откроет возможности для безопасного электронного документооборота и взаимодействия с ведомствами.

По мнению эксперта, хотя прямого запрета на использование зарубежных мессенджеров пока нет, рынок ожидает возможных ограничений их функционала, таких как звонки или платежи. Эта неопределенность создает риски для бизнеса, который может неожиданно лишиться привычных каналов связи.

Он рекомендует компаниям начать тестирование MAX уже сейчас, дублируя в него основные корпоративные чаты. Это страхует от внезапных блокировок и обеспечивает непрерывность коммуникаций. Таким образом, постепенный переход на национальный мессенджер становится для бизнеса не просто рекомендацией, а стратегическим шагом для повышения устойчивости в меняющейся цифровой среде.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. человек подписались на канал Правительства РФ в мессенджере MAX.