Более 30 тыс. человек подписались на канал Правительства РФ в мессенджере MAX

Свыше 30 тыс. пользователей подписались на официальный канал Правительства РФ в российском мессенджере MAX. Об этом сообщает РИА «Новости» .

В российском правительстве сообщили о запуске собственного официального канала на новой платформе утром 9 сентября.

По данным на 09:30 по московскому времени 10 сентября количество подписчиков канала составило 33 397 пользователей.

Ранее сообщалось, что в новом мессенджере появился официальный канал подмосковного губернатора Андрея Воробьева.