Эксперт Бабкин считает, что бизнесу не удались попытки помешать поднятию НДФЛ

По словам главы Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики Константина Бабакина, в российской ТПП пытались помешать поднятию НДФЛ в стране, однако эта затея бизнеса провалилась. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что повышать налоги на малые зарплаты вредно для экономики страны.

По мнению эксперта, в ряде государств доход менее полутора тысяч долларов вообще не облагается налогами. Для российских же фирм налоги на зарплаты, особенно на невысокие, является весьма большой составляющей в себестоимости продукции.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал, кого не коснулась прогрессивная шкала НДФЛ.