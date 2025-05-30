Эксперт рассказал, как «Макдоналдс» может вернуться в Россию

Агроэксперт Илья Березнюк в интервью RT заявил , что у американской сети «Макдоналдс» есть шансы вернуться на российский рынок, но сделка потребует огромных вложений.

После ухода в 2022 году «Макдоналдс» продал российские активы компании «Вкусно — и точка», которая успешно перезапустила сеть под новым брендом. По словам Березнюка, условия той сделки неизвестны, но если «Макдоналдс» захочет вернуться, ему придется выкупать бизнес обратно — а это 300–500 млрд рублей, по оценкам экономиста Станислава Паулаускаса.

«Поэтому в теории, если такая сделка состоится, „Макдоналдсу“, по сути, придется только поменять вывеску. Все процессы, в том числе логистические, в сети отлажены. Но это мы рассматриваем ситуацию, если нынешние владельцы пойдут на подобную сделку», — уточнил Березнюк.

Таким образом, даже если «Макдоналдс» решит вернуться, ему придется переплатить в разы за уже работающий бизнес.

Ранее основатель «Теремка» также рассказал о трудностях «Макдоналдс» при возвращении в РФ.