Эксперт рыбного рынка Рудько заявил, что стоимость килограмма красной икры к Новому году вырастет до 13 тыс. рублей

По словам эксперта рыбного рынка Алексея Рудько, стоимость красную икру накануне новогодних праздников интересуют многих жителей нашей страны, особенно на фоне новостей о плохой путине лососевых. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что в современных реалиях найти недорогую икру будет трудно, так как ситуация в текущем году сложилась не лучшим образом: рыбодобытчики поймали весьма мало сырья, поэтому и икра будет если не в недостатке, то близко к тому.

По мнению эксперта, в текущем году цена на икру даже в самый пик сезона, когда она должна быть самой низкой, была вдвое выше, чем в прошлом, когда на опте она составляла 3,5-4 тыс. рублей за килограмм, а сегодня подскочила до 7,5-8 тыс. за килограмм.

Он добавил, что потребителям в этом году за один килограмм икры придется выложить 12-13 тыс. рублей, при этом каждый вид икры по-разному стоит, дешевле всего обойдется икра горбуши.

Ранее сообщалось, что на Камчатке украли 1,5 тонны красной икры после новостей о подорожании.