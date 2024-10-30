Эксперт Остапкович пояснил, почему бананы в России могут вырасти в цене в полтора раза

Россия за первые восемь месяцев текущего года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 тыс. тонн. Глава центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, вырастет ли стоимость бананов для жителей нашей страны и как станет закрываться дефицит. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Эквадор является ключевым поставщиком бананов в Россию, он аккумулирует свыше 80% поставок. Коррекция поставок может быть связана с революционными проблемами в Эквадоре. Тем не менее катастрофического изменения ситуации не наблюдается, в крайнем случае Россия станет закупать бананы в иных государствах Африки.

Эксперт добавил, что Эквадор выдержит свой объем поставок, поскольку Москва работает с ним в длинном режиме, контракт рассчитан минимум на год. При этом сегодня рынок насыщен, бананы имеются в необходимом объеме на полках отечественных магазинов. Тем не менее торговые точки могут увеличить цены на товар.

Ранее сообщалось, что Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года.