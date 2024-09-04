Эксперт Борисов назвал товары, которые подорожают в России осенью

По словам главы Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александра Борисова, стоимость шоколадных изделий, кофе и чай вполне может подвергнуться изменениям предстоящей осенью по причине рыночной мировой конъектуры, вследствие чего цены на эти продукты могут вырасти 20%. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он уточнил, что кофе и чай не изготавливаются на территории нашей страны, за исключением Краснодарского края. Из-за этого продукция зависит от мировой конъектуры и устанавливаемых на биржах цен. Также в странах Африки и в Латинской Америки имелся ряд трудностей с изготовлением товара, но в этом случае о возникших сложностях и росте стоимости на данную продукцию заранее уведомляли.

По мнению эксперта, в отношении чая проблема возникает больше из-за внешнеэкономических механизмов, прежде всего логистики и денежных расчетов. Цены на какао еще весной вдвое перекрыли максимум 1977 года, а запасы постепенно начинают иссякать, и рынок будет соответствующим образом реагировать на это.

Он подчеркнул, что делать прогнозы по поводу изменения цен не так легко, тем не менее можно предположить, что они вырастут не более чем на 10-20%.

Ранее также в ассоциации «Росчайкофе» пояснили, почему стоимость чая и кофе в России может вырасти вслед за себестоимостью.