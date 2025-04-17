В обществе продолжаются горячие дискуссии о вреде пальмового масла. Общественники и законодатели настойчиво требуют окончательно разобраться с данным вопросом и не допускать использования этого ингредиента при производстве продуктов питания. Глава гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко прокомментировал эту ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в Россию каждый год ввозится около миллиона тонн сырья для производства биоэтанола и моторного масла. Это тот самый пищевой гудрон, который в нашей стране называют пальмовым маслом. В действительности пальмовое масло — это хороший качественный продукт и довольно дорогой: стоимость одного литра составляет не менее двух тысяч рублей. В силу такой стоимости недоступен для большинства жителей РФ.

Эксперт отметил, что для фальсификации молочных продуктов химики научились применять не только говяжий и свиной жир, но и тропические жиры, включая биомассу, завозимую в Россию для технических целей.

По его мнению, в течение длительного времени государство старается навести порядок в указанной сфере. Однако мешает высокая коррупциогенная обстановка с указанным продуктом. Оптовая цена на гудрон составляет около 50–60 рублей за один килограмм, однако если его продавать с этикеткой «масло сливочное», то при существующем уровне цен уже можно выручить около полутора тысяч рублей за один килограмм. В итоге такая огромная наценка провоцирует коммерческую коррупцию.

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