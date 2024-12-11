Диетолог Кабанов пояснил безопасность употребления жира и пальмового масла в конфетах

При внимательном изучении этикетки продукции многие потребители сталкиваются с непониманием некоторых ингредиентов, таких как «растительные жиры», «пальмовое масло» и «эквиваленты масла какао». По словам диетолога Алексея Кабанова, жиры являются важной частью сбалансированного рациона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что правильное питание подразумевает не только ограничение ряда продуктов, а также и поддержание баланса белков, жиров и углеводов. Таким образом, если на этикетке в составе указано наличие специализированного жира или маргарина – это всего лишь смесь из знакомых нам растительных масел.

По мнению эксперта, использование пальмового масла в пищевой промышленности связано с его свойствами, а не с низкой стоимостью. Оно имеет полутвердую консистенцию, что является его преимуществом перед жидкими растительными маслами, поскольку для производства сладостей нужен именно твердый жир. При так называемой гидрогенизации образуются вредные трансжиры, содержание которых в продукте не должно превышать 2%, а пальмовое масло как раз способствует избавлению от них.

Он отметил, что применение только масла какао не дает возможности создавать новые вкусы и удивлять любителей сладостей, что как раз замещают альтернативы.

Ранее фармаколог Медведев заявил, что пальмовое масло способствует борьбе с атеросклерозом.