Эксперт Быханов назвал способы подготовить себя к последствиям экономического кризиса

На фоне экономической нестабильности и инфляционных ожиданий россияне ищут надежные способы сохранить финансовое благополучие. Эксперт по управлению персоналом Владислав Быханов дал практические рекомендации по адаптации к текущим условиям. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевыми мерами в этом случае является формирование резервного фонда в размере трех-шести месячных доходов, а также инвестиции в профессиональное развитие и использование социальной поддержки. Все это приведет к снижению финансовых рисков, повышению устойчивости к кризисам и сохранению конкурентоспособности на рынке труда.

Эксперт подчеркнул, что кризисы — временное явление, а приобретенные навыки и сформированные резервы останутся с вами навсегда. Так, после Петербургского международного экономического форума традиционно активизируется деловая активность, что может положительно повлиять на ситуацию на рынке труда и инвестиционный климат в стране. Главное — сохранять рациональный подход и использовать проверенные стратегии финансовой защиты.

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