Стало известно, в какой валюте россияне откладывают сбережения

Российские граждане предпочитают держать сбережения в национальной валюте — рублях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного компанией SuperJob.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов. Большинство из них — высказались за сохранение денежных средств именно в рублях.

Так, 6 из 10 россиян уверены, что именно рубль остается наиболее надежной валютой для хранения сбережений. Этот показатель особенно высок среди старшего поколения — среди тех, кому за 45 лет, их доля достигает 75%.

В то же время, часть населения рассматривает альтернативные валюты. 37% респондентов допускают возможность копить в долларах, 28% — в евро, и 23% — в китайских юанях.

За последний год наблюдается рост доверия к доллару и рублю. Доверие к американской валюте увеличилось на 7 процентных пунктов, а к российскому рублю — на 5. Кроме того, популярность евро выросла на 4%, а интерес к юаню снизился на то же количество пунктов.

Если говорить о демографических особенностях, то мужчины чаще выбирают для хранения сбережений доллар, евро и юань, тогда как женщины склонны выбирать рубль.

В возрастной динамике отмечается, что старшее поколение (старше 45 лет) предпочитает национальную валюту, а молодежь — до 35 лет больше доверяет доллару и евро. Граждане в возрасте от 35 до 45 лет проявляют значительный интерес к китайскому юаню.

Эксперты считают, что рост доверия к доллару и евро связан с мировыми экономическими тенденциями и возможными геополитическими рисками. Укрепление позиций рубля свидетельствует о стабильных внутренний финансовых механизмах.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что ключевая ставка в РФ может снизиться до 18-19% при дальнейшем укреплении рубля.