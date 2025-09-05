Эксперт Черниговский пояснил противоречие закона о наливайках в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий ночную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Теперь такие точки могут продавать спиртное с 22:00 до 11:00 только при условии соответствия строгим критериям ресторана: отдельный вход с улицы, зал не менее 50 м², оборудованная кухня и не менее пяти сотрудников в штате. Эксперт по алкорынку Максим Черниговский указал на серьезные правовые и экономические противоречия нового регулирования. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, под ограничения попадут не 300-350 заведений, как заявляют власти, а свыше тысячи объектов, включая пивные бары, для которых не требуется лицензия на алкоголь. Это ставит под угрозу существование малого бизнеса и тысяч рабочих мест. Кроме того, стоит отметить и потенциальную неконституционность закона, а также нарушение федерального законодательства. Региональные власти превысили полномочия, установив дополнительные критерии вместо предусмотренных федеральным законом ограничений по площади и времени продаж.

Эксперт добавил, что немедленные последствия уже ощутимы на рынке: статистика первого полугодия 2025 года показывает снижение легального розничного оборота алкоголя в питерском общепите. Малые заведения физически не успели адаптироваться к новым требованиям за летний сезон, что создает риски их закрытия или смены формата деятельности.

По его мнению, бизнес-сообщество рассматривает возможность судебного оспаривания закона, который может привести к изменению ландшафта городского общепита в пользу крупных сетей за счет исчезновения малых и средних игроков.

