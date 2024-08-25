Эксперт Чумаков спрогнозировал влияние событий в Бангладеш на рынок текстиля

По словам гендиректора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрия Чумакова, беспорядки и смена власти в Бангладеш, где производится значительная часть брендовой одежды, привели к тому, что многие компании стали задумываться о переводе производственных мощностей в иные государства. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он отметил, что определенные локальные изменения стоимости в сторону роста возможны, однако они быстро нивелируются по разным причинам, в том числе и в оптимизации производства поставщиков, и в плане выхода новых азиатских компаний и брендов на российский рынок. Они производят текстиль эффективно, с оптимальной наценкой, обеспечивая высокое качество изделий. На отечественном рынке довольно хорошо диверсифицировано закупками в разных странах. Таким образом, стоимость одежды маловероятно станет повышаться больше, чем уровень инфляции.

По мнению эксперта, для нашей страны в данном случае вообще открываются уникальные возможности. Так, отечественная легкая промышленность имеет колоссальный потенциал для своего развития. Поэтому если российские производители быстро договорятся с крупными отечественными брендами о том, чтобы продукция для них отшивалась в России, то, конечно, это будет абсолютно уникальная возможность, что может фактором для сдерживания цен.

Ранее сообщалось, что новые власти Бангладеш заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией.