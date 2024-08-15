Новые власти Бангладеш заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией

Министр иностранных дел временного правительства Бангладеш Тухид Хоссейн заверил посла РФ Александра Мантыцкого, что новые власти страны продолжат сотрудничество с Москвой во всех сферах, передает государственное информационное агентство BSS.

В сообщении говорится, что Мантыцкий посетил нового главу МИД Бангладеш «с визитом вежливости». Он передал ему поздравления с вступлением в должность от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Хоссейн заявил, что Дакка заинтересована в развитии сотрудничества с Москвой, в первую очередь в строительстве атомной электростанции «Руппур», разработке газовых месторождений и торговом секторе.

В Бангладеш в начале августа произошла смена правительства из-за массовых беспорядков, которые начались с акций протестов студентов против системы квот на трудоустройство.

Временное правительство страны возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.