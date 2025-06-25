Эксперт Чуркина объяснила, кому из россиян и насколько увеличат платежи за воду

По словам Натальи Чуркиной, аналитика Института комплексных стратегических исследований, повышение тарифов на воду коснётся только тех потребителей, у которых до сих пор нет счётчиков. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Собеседник агентства напомнила, для таких граждан в настоящее время оплата рассчитывается на основе норм потребления, но с применением повышающего коэффициента 1,5. Министерство строительства предлагает увеличить этот коэффициент вдвое — до 3. Это должно уменьшить число тех, для кого оплата по нормативам выгоднее, чем по показаниям счётчиков.

«Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды — 87%», — поясняет эксперт.

С 2023 года жители Москвы, не установившие счетчики, будут оплачивают водоснабжение с повышающим коэффициентом 3. За это время уровень оснащенности счетчиками в многоквартирных домах столицы вырос до 90%. Минстрой планирует распространить этот опыт по всей территории РФ, как резюмировала Чуркина.

Ранее сообщалось, что с 1 июля россиян ждет новая волна повышения цен. В первую очередь это коснется тарифов ЖКУ.