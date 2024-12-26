Эксперт Дайнеко: увеличение МРОТ приведет к росту зарплат

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 22 440 рублей (+16% к текущему уровню), сообщила в интервью агентству «Прайм», эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Это приведет к росту зарплат, отметила она.

От размера МРОТ также зависит размер пособий по больничным, соцвыплат, налогов и штрафов.

МРОТ в регионах может отличаться от федерального, но только в большую сторону.

После повышения МРОТ работодатели должны будут пересмотреть зарплаты сотрудников и других выплат. Если это не сделано, то работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию. В таком случае работодателю грозит штраф. Также компанию обяжут устранить нарушение, заключила Дайнеко.

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