Эксперт Деливориа пояснил, почему апартаменты создали конкуренцию отелям

С 21 по 23 ноября 2025 года в павильоне ВДНХ пройдет ключевое отраслевое событие — «Ярмарка УК», посвященная профессиональному управлению недвижимостью. Выставка станет уникальной площадкой для презентации лучших практик и обсуждения актуальных вызовов рынка, включая быстрорастущий сегмент апартаментов. Как отметила в эфире Общественной Службы Новостей директор деловой программы Кира Деливориа, именно апартаменты представляют особый интерес благодаря своей многогранности: они функционируют как доходная недвижимость, жилые пространства и элемент туристической инфраструктуры.

По ее словам, в некоторых регионах они уже составили серьезную конкуренцию традиционным отелям. Особое внимание будет уделено правовым коллизиям, когда застройщики позиционируют апартаменты как жилье, что создает путаницу в регулировании.

